Директор ФБР пожаловался на засилье российских шпионов в США Директор ФБР Рэй: в США все еще слишком много российских шпионов

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Численность действующих на территории США российских шпионов по-прежнему слишком велика, несмотря на попытки американских властей выдворить их из страны, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Штатах за последние годы достигли существенного прогресса в высылке «сотрудников разведки РФ», но полностью эта угроза все еще не устранена.

Традиционная угроза контрразведки со стороны РФ по-прежнему представляется серьезной. Присутствие российское разведки, я имею в виду офицеров разведки, по-прежнему слишком велико в США. Мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращаться и нарушать (их работу) всеми возможными способами, — посетовал Рэй.

По данным американских СМИ, в 2018 году США выдворили из страны 60 российских дипломатов, которые были идентифицированы как агенты разведки. Также было приказано закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на приписываемое России отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине.

Также польские спецслужбы задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, мужчина проводил разведку на военных объектах и портах, а также вел пропагандистскую деятельность.