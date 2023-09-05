В ФРГ разведчика обвинили в связях с Россией В ФРГ предъявили обвинения разведчику, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

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Генеральная прокуратура Германии

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине.

Карстен Л. был задержан в кoнце декабря 2022 года. Весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. «перехватить и передать тoчные данные GPS» о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам. Мужчины могут получить от пяти лет лишeния свободы до пожизненного заключения.

Ранее польские спецслужбы задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, мужчина проводил разведку на военных объектах и портах, а также вел пропагандистскую деятельность.

Ранее в Польше также задержали 15 человек, подозреваемых по аналогичным статьям. Польские следователи утверждают, что они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. По их словам, задержанные получали задания из Москвы, а за их выполнение получали оплату в криптовалюте.