В Польше спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России Польские спецслужбы задержали белоруса по подозрению в шпионаже в пользу России

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Польские спецслужбы задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщил глава МВД страны, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский в своем аккаунте в Twitter (X). По его словам, задержанный участвовал в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность.

Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России, — сказал Каминьский.

Министр отметил, что сейчас подозреваемый находится под арестом.

Ранее в Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию. По версии следствия, они планировали взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Польские СМИ сообщают, что задержанные получали задания из Москвы, а после их выполнения с ними рассчитывались криптовалютой (в основном биткоинами), которая затем обмeнивалась на наличные деньги. Подозреваемые — граждане Белоруcсии, России и Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.