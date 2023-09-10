В британском парламенте обнаружили китайского шпиона Sunday Times: сотрудника парламента Британии заподозрили в шпионаже на Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Великобритании задержала сотрудника парламента королевства по подозрению в шпионаже на Китай. Об этом сообщает газета The Sunday Times. По данным издания, задержание произошло еще в марте, однако известно об этом стало только сейчас.

Задержанный — мужчина в возрасте чуть менее 30 лет, он трудился на должности референта, в чьи обязанности входил сбор информации, на основании которой народные избранники формировали свою точку зрения по разным вопросам. В статье говорится, что подозреваемый был связан с несколькими представителями правящей Консервативной партии, в том числе с теми, кто имел допуск к секретной информации — заместителем главы МВД страны Томом Тугендхатом и председателем комитета по международным делам парламента Алишей Кирнс.

Имя задержанного не раскрывается. Он гражданин Великобритании, работал с депутатами по вопросам международной политики на протяжении нескольких лет. При этом известно, что ранее он несколько лет жил в Китае. По мнению правоохранителей, тогда он мог быть завербован в качестве спящего агента для внедрения в политические круги, представляющие интерес для Пекина. Также по делу задержан еще один подозреваемый. Источник газеты в британском правительстве заявил, что ранее подобных крупных эскалаций со стороны Китая не наблюдалось.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй пожаловался, что численность действующих на территории страны российских шпионов по-прежнему слишком велика, несмотря на попытки американских властей выдворить их из страны. По его словам, в Штатах за последние годы достигли существенного прогресса в высылке «сотрудников разведки РФ», но полностью эта угроза все еще не устранена.