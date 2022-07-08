Канада снимет часть санкций против России по просьбе Германии

Фото: gazprom

Власти Канады планируют снять часть антироссийских санкций по просьбе Берлина, пишет URA.RU. Отмечается, что Германия хочет таким образом ускорить поставку турбин для «Северного потока», который в настоящее время остановлен для планового ежегодного ремонта. Если канадское правительство пойдёт на этот шаг, то это создаст прецедент точечного снятия эмбарго.

Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода «Северный поток», что создаст прецедент точечного снятия эмбарго, — сказано в публикации.

Правительство ФРГ обеспокоено тем, что поставки газа в страну могут затянуться из-за ремонтных работ на газопроводе.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей. Он пояснил, что наполнение трубопровода топливом идёт из России, о чём в Германии забывают. С подобным предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст из-за бедственного положения с поставками газа в стране. Парламентарий добавил, что Москва не заинтересована в помощи немцам в условиях санкций. По его словам России интересны долгосрочные контракты на поставку энергоносителей.