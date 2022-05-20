Канада расширила санкции против России

Фото Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции. Оттава запретила экспортировать в РФ компьютерную технику и предметы роскоши, а также включила в санкционный список 14 граждан России, сообщается на сайте МИД страны.

Новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о людях, приближённых к режиму президента РФ Владимира Путина. В санкционный список, в частности, попали бизнесмены Фархад Ахмеров, Игорь Кесаев, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин, невестка спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлия Матвиенко, глава РЖД Олег Белозеров и другие лица.

В число запрещённых к экспорту товаров Оттава включила компьютерные мониторы и другие комплектующие, меха, алкогольные напитки, косметику, табак.

Глава Минфина Канады Христя Финдланд также заявила, что власти готовят законопроект, подразумевающий финансирование «колоссальных» потребностей Украины за счёт средств России. Она считает «уместным» удовлетворение украинских потребностей за российский счёт.

Мне приятно, что Канада идёт с небольшим опережением и на самом деле готовит такой законопроект, — добавила она.

В начале мая Канада включила в санкционные списки 40 россиян, в числе которых предприниматели и военнослужащие, а также пять организаций, оказывающих «косвенную или прямую поддержку» российским военным. Позднее Оттава приняла решение запретить въезд в Канаду примерно одной тысяче россиян, включая президента РФ Владимира Путина. В правительстве страны заявили, что это связано с событиями на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал страны, которые ввели больше всего санкций против России. Первое место заняли США, Канада оказалась на втором, а замкнула тройку лидеров Швейцария.