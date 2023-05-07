Канада поменяет деньги после коронации Карла III CBC: портрет Карла III заменит Елизавету II на 20-долларовых купюрах в Канаде

Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker.com/Global Look Press

Осенью в Канаде может появиться дизайн новых банкнот и монет номиналом 20 долларов, на которых изображение короля Карла III заменит портрет королевы Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на директора Королевского канадского монетного двора Мари Лемэй. Процесс создания нового официального дизайна будет состоять из нескольких этапов.

Мы ожидаем, что сможем показать выбранный дизайн осенью, поэтому я думаю, что это будет знаменательный момент, — сказала Лемэй.

Для разработки дизайна монетному двору предстоит пригласить художников для создания эскизов, после чего из предложенных вариантов будет выбран один. Его необходимо доработать и утвердить в Букингемском дворце. По данным телеканала, уже известно, что изображение Карла будет обращено влево, в отличие от его матери, которая смотрела направо.

Полностью процесс создания новой канадской купюры может занять несколько лет. При этом нынешние деньги с изображением Елизаветы также останутся в ходу.

Коронация Карла III прошла 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали около 2,2 тысячи человек, в том числе лидеры иностранных государств, политики, бывшие премьеры Соединенного Королевства. Официальные лица из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана не получили приглашения на коронацию.