Карл III помазан на царство

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III и королева-консорт Камилла покидают Букингемский дворец в рамках процедуры коронации

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III помазан на царство, трансляцию мероприятия ведет The Guardian. Таинство совершил духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Во время коронации Карл III опустился на колени. Ему вручили главные символы власти — державу, скипетры. Он снова вернулся на трон, и архиепископ Кентерберийский надел на его голову корону Святого Эдуарда — самую старую и тяжелую из всех регалий. Архиепископ на всякий случай удостоверился, что корона сидит хорошо. Карл III коронован.

На церемонии присутствовали около 2,2 тысячи человек. Таинство было скрыто от них ширмой. На торжества были приглашены лидеры иностранных государств, политики, бывшие премьеры Соединенного Королевства.

Официальные лица из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана не получили приглашения на коронацию.

NEWS.ru ведет прямую трансляцию коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве. Это первая за последние 70 лет коронация британского монарха и первая — на веку молодого поколения жителей Альбиона.