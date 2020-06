Разумеется, в числе тех, кто первым отреагировал на итоги суда, оказался государственный секретарь США Майк Помпео.

Американский посол в России Джон Салливан, присутствовавший на суде, был ещё более резок, назвав разбирательство «насмешкой над правосудием».

Помимо этого, как подчеркнул Салливан, он намерен добиваться снятия всех обвинений и освобождения осуждённого, а не обмена его на кого-либо из россиян, отбывающих наказание в США.