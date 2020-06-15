В Москве состоялось оглашение приговора Полу Уилану, гражданину Великобритании, Ирландии, Канады и США, арестованному в России по подозрению в шпионаже. При задержании в 2018-м у него нашли флешку с некими секретными данными; кроме передачи сведений, он, по версии следствия, занимался вербовкой сотрудников ФСБ и Минобороны РФ. В итоге непризнавшему вину Уилану дали 16 лет тюрьмы, что вызвало острую реакцию на Западе. NEWS.ru собрал зарубежные оценки приговора.

Разумеется, в числе тех, кто первым отреагировал на итоги суда, оказался государственный секретарь США Майк Помпео.

Возмущён сегодняшним решением осудить Пола Уилана на основе тайного суда с засекреченными доказательствами и без должного допуска свидетелей защиты. Обращение российских властей с Уиланом продолжает оставаться ужасающим, и мы требуем немедленно освободить его,написал он.

Американский посол в России Джон Салливан, присутствовавший на суде, был ещё более резок, назвав разбирательство «насмешкой над правосудием».

Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было предоставлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права,подчеркнул дипломат.

Помимо этого, как подчеркнул Салливан, он намерен добиваться снятия всех обвинений и освобождения осуждённого, а не обмена его на кого-либо из россиян, отбывающих наказание в США.

Возможность подобной сделки широко обсуждается фактически с момента ареста Уилана. Основные претенденты на обмен, как принято считать, это лётчик Константин Ярошенко, обвинённый американским судом в подготовке к контрабанде кокаина, и Виктор Бут — ему в вину вменяется намерение продать оружие леворадикальной группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC). Супруги россиян уже выразили готовность к сделке, а вот семья Уилана от такой перспективы категорически отказалась. Такая позиция была вполне предсказуема.

Его семья сказала, что, по их мнению, теперь, когда Уилан осуждён, Россия попытается использовать его в качестве разменной монеты для получения уступок от США,написал после оглашения приговора Bloomberg.

Издание The Wall Street Journal, в свою очередь, подчёркивает, что само по себе дело Уилана «угрожает ещё больше ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном». С этой точкой зрения солидарны и другие американские СМИ, которые ссылаются на заявления Салливана и Владимира Жеребенкова, адвоката осуждённого.

Дело Уилана привлекло внимание не только в США. Французское издание Le Monde также сообщило о приговоре, но воздержалось от оценок, лишь упомянув заявление Салливана. А британское The Guardian особо выделяет тот факт, что «Уилан — первый американец, осуждённый по обвинению в шпионаже со времён распада Советского Союза». Такого рода эпизоды реанимируют опасения по поводу новой холодной войны.

Deutsche Welle напоминает, что именно взаимные обвинения в шпионаже всё чаще и чаще становятся поводом для трений между США и Россией.

Трудно проверить, в каких случаях речь идёт о реальных агентах, а в каких — лишь о предполагаемых, — подчёркивает немецкое издание.

Посольство Великобритании, гражданином которой также является Уилан, заявило о готовности и дальше помогать осуждённому, в сотрудничестве с американской дипмиссией. Кроме того, как подчеркнула британский посол в Москве Дебора Броннерт, дипломаты будут поднимать беспокоящие их вопросы «с российскими властями, в том числе и на высшем уровне, по поводу обращения с Полом в ходе данного дела».

Однако все понимают, что дело Уилана — это результат трений именно между Россией и США. Об этом говорит и сам тон западных публикаций, в которых осуждённого, несмотря на наличие у него паспортов четырёх стран, неизменно называют именно американским гражданином.

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