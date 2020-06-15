В Москве состоялось оглашение приговора Полу Уилану, гражданину Великобритании, Ирландии, Канады и США, арестованному в России по подозрению в шпионаже. При задержании в 2018-м у него нашли флешку с некими секретными данными; кроме передачи сведений, он, по версии следствия, занимался вербовкой сотрудников ФСБ и Минобороны РФ. В итоге непризнавшему вину Уилану дали 16 лет тюрьмы, что вызвало острую реакцию на Западе. NEWS.ru собрал зарубежные оценки приговора.

Разумеется, в числе тех, кто первым отреагировал на итоги суда, оказался государственный секретарь США Майк Помпео.

Возмущён сегодняшним решением осудить Пола Уилана на основе тайного суда с засекреченными доказательствами и без должного допуска свидетелей защиты. Обращение российских властей с Уиланом продолжает оставаться ужасающим, и мы требуем немедленно освободить его, — написал он.

Американский посол в России Джон Салливан, присутствовавший на суде, был ещё более резок, назвав разбирательство «насмешкой над правосудием».

Этот тайный судебный процесс, в ходе которого не было предоставлено никаких доказательств, является вопиющим нарушением прав человека и норм международного права, — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, как подчеркнул Салливан, он намерен добиваться снятия всех обвинений и освобождения осуждённого, а не обмена его на кого-либо из россиян, отбывающих наказание в США.

Ambassador Sullivan: Today, #PaulWhelan was convicted and sentenced to 16 years in prison in Russia. This secret trial in which no evidence was produced is an egregious violation of human rights and international legal norms. @mfa_russia pic.twitter.com/cPCh3Sflfn — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) June 15, 2020

Возможность подобной сделки широко обсуждается фактически с момента ареста Уилана. Основные претенденты на обмен, как принято считать, это лётчик Константин Ярошенко, обвинённый американским судом в подготовке к контрабанде кокаина, и Виктор Бут — ему в вину вменяется намерение продать оружие леворадикальной группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC). Супруги россиян уже выразили готовность к сделке, а вот семья Уилана от такой перспективы категорически отказалась. Такая позиция была вполне предсказуема.

Его семья сказала, что, по их мнению, теперь, когда Уилан осуждён, Россия попытается использовать его в качестве разменной монеты для получения уступок от США, — написал после оглашения приговора Bloomberg.

Издание The Wall Street Journal, в свою очередь, подчёркивает , что само по себе дело Уилана «угрожает ещё больше ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном». С этой точкой зрения солидарны и другие американские СМИ, которые ссылаются на заявления Салливана и Владимира Жеребенкова, адвоката осуждённого.

Дело Уилана привлекло внимание не только в США. Французское издание Le Monde также сообщило о приговоре, но воздержалось от оценок, лишь упомянув заявление Салливана. А британское The Guardian особо выделяет тот факт, что «Уилан — первый американец, осуждённый по обвинению в шпионаже со времён распада Советского Союза». Такого рода эпизоды реанимируют опасения по поводу новой холодной войны.

Deutsche Welle напоминает , что именно взаимные обвинения в шпионаже всё чаще и чаще становятся поводом для трений между США и Россией.

Трудно проверить, в каких случаях речь идёт о реальных агентах, а в каких — лишь о предполагаемых, — подчёркивает немецкое издание.

Посольство Великобритании, гражданином которой также является Уилан, заявило о готовности и дальше помогать осуждённому, в сотрудничестве с американской дипмиссией. Кроме того, как подчеркнула британский посол в Москве Дебора Броннерт, дипломаты будут поднимать беспокоящие их вопросы «с российскими властями, в том числе и на высшем уровне, по поводу обращения с Полом в ходе данного дела».

Однако все понимают, что дело Уилана — это результат трений именно между Россией и США. Об этом говорит и сам тон западных публикаций, в которых осуждённого, несмотря на наличие у него паспортов четырёх стран, неизменно называют именно американским гражданином.