Как выглядела и погибла украинская снайперша Дарья Филипьева

Фото: Социальные сети

Дарья Филипьева

Члены группировки «Отважные» 7 августа ликвидировали девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву (Молнию) на Сватовском направлении. Как она выглядела и при каких обстоятельствах погибла?

Чем занималась снайперша ВСУ Молния

По данным украинских СМИ, Дарья Филипьева родилась в городе Сумы, где получила образование в местном государственном университете. Последние несколько лет девушка жила в Киеве.

В одном из интервью она объяснила, что получила позывной Молния из-за своего характера. В армию Филипьева решила пойти в 2018 году, но фактически оказалась в рядах Вооруженных сил Украины в 2019-м, так как должна была сделать лазерную коррекцию зрения. Пройдя реабилитацию, весной 2019 года девушка собрала все документы и подписала контракт с ВСУ. После этого она прошла курсы молодого бойца и боевого медика. Когда началась спецоперация, Филипьева присоединилась к территориальной обороне Киева.

Украинские издания сообщали, что Молния якобы была старшим боевым медиком аэромобильной роты. В ее обязанности входила стабилизация раненых солдат ВСУ в зоне СВО, она отвечала за их передачу на медицинскую эвакуацию. В конце декабря 2022 года Филипьева призналась, что ждала перехода в новое подразделение и хотела вернуться на фронт. До этого она служила в 24-й отдельной механизированной бригаде, а затем оказалась в Интернациональном легионе обороны Украины.

В январе 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил Молнии «Стальной крест». Этот знак бойцам украинской армии дается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций», внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».

Как погибла Дарья Филипьева

По информации Telegram-каналов, Дарья Филипьева была ликвидирована 7 августа. Это произошло в боях на Сватовском направлении.

«В результате снайперской дуэли бойцом группировки был ликвидирован „Суперснайпер“ ВСУ, позывной Молния», — уточнили в публикации Telegram-канала «Работайте, братья!».

Подробности смерти Филипьевой неизвестны.

Много ли женщин служат в ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в июле заявил, что количество женщин в рядах украинской армии значительно выросло.

«В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — отметил он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в рядах ВСУ службу проходят около 50 тысяч женщин, причем 38 тысяч занимают военные должности.

«Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин», — говорила замминистра.

По словам военного историка Михаила Поликарпова, женщины-снайперы на территории реальных военных конфликтов встречаются куда реже, чем в кино. Он отметил, что девушки, берущие в руки оружие, превращаются на передовой в инструмент агитации: «Мол, она пошла воевать, а вы, мужики, — нет».

«Женщина-снайпер — это хороший способ немного оживить мужское кино о войне», — рассказал Поликарпов.

Читайте также:

«Как прибалтийские твари»: ветеран ГРУ о женщинах-снайперах ВСУ

«Наше главное оружие — это страх»: интервью с российским снайпером

«Буду убивать и дальше»: украинская снайперша газете The Sun