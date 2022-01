Как потратить $3 млн на книжку с картинками: история NFT-инвесторов

Группа по инвестированию в ныне модный NFT приобрела на аукционе редкую копию Дюны Френка Герберта 1975 года издания, ошибочно полагая, что это даст им интеллектуальные права на вселенную. Изначальная цена находилась на скромных $28350, однако в ходе аукциона цена стремительно выросла до 3х миллионов. Группа известная, как Spice DAO полагала, что покупка книги позволит им в дальнейшем осуществить полноценный бизнес-план, который даже был опубликован на просторах сети. Официальное заявление Spice DAO размещенное в Twitter после приобретения книги гласит:

Мы выиграли аукцион за 2,66 миллиона евро. Теперь наша миссия состоит в том, чтобы:

1. Сделать книгу общедоступной (насколько это разрешено законом)

2. Создать оригинальный ограниченный анимационный сериал, вдохновленный книгой, и продать его стриминговому сервису.

3. Поддерживать производные проекты от сообщества

We won the auction for 2.66M. Now our mission is to: 1. Make the book public (to the extent permitted by law) 2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service 3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp

Выше указаны грандиозные платы группы по развитию вселенной Герберта, а что касается самого издания книги, то ее также ждет сложный путь перехода в киберпространство с последующим сожжением. Точнее, каждая страница книги будет оцифрована, а затем продана в качестве NFT токена, в то время как само издание будет предано огню. По мнению авторов инициативы книга таким образом не будет уничтожена, а лишь перейдёт грань между материальным и цифровыми мирами.

Сомнительный характер идеи не ограничивается непониманием того, как в действительности работают права на интеллектуальную собственность, так как уничтожая само издание они теряют шанс хоть как-то отбить сумму вложения перепродав ее снова. Нажиться на продаже каждой отдельной страницы также скорее всего не выйдет, ведь это будет считаться нарушением прав правообладателя. Кроме того само издание книги имеет особую ценность, ведь именно в ней в 1970х годах оставлял свои заметки режиссер Алехандро Ходоровский, который стремился снять особую экранизацию романа вместе с участием Pink Floyd, Сальвадора Дали, Орсона Уэллса, Микка Джаггера и других. В книге сохранились заметки, иллюстрации и идеи Ходоровского по экранизации, которая должна была, по мнению режиссера, вводить зрителей в транс схожий с эффектом особых препаратов. Проект оказался слишком сложным в реализации и единственным, что от него осталось это именно это издание. Сжигание книги могло бы стать настоящим преступлением против вселенной Дюны и истории кинематографа. К счастью, цифровая версия книги существует уже несколько лет и доступна бесплатно, наряду с несколькими другими изданиями, которых коснулась рука режиссера.

В слитой переписке с предположительно фигурирующими членами группы Spice наряду с предложением создать 10-часовое аниме по вселенной также идет обсуждение что же все-таки делать с правами. Среди озвученных предложений было подождать пока права на Дюну истекут чтобы иметь возможность снять адаптацию подобно тому, как Disney снимет мультипликацию по старым сказкам, права на которые давно истекли.

DAO - это децентрализованная автономная организация, в которую инвестируют участники для объединения финансов и достижения определенной цели. Участники инвестируют в DAO криптовалютой, взамен получая токены, которые увеличивают вес голоса участника по тому или иному вопросу связанному с заявленной целью. Помимо вышеупомянутых ныне популярных Spice DAO другой известной организацией являлась группа известная как The DAO. Их проект должен был стать инновационным фондом по крипто-инвестированию, который бы управлялся искусственным интеллектом на основе блокчейна Ethereum. Несмотря на инновационность идеи и внимание инвесторов, фонд прекратил свое существование в результате хакерской атаки, потеряв более $53 миллионов. Сама идея и принцип организации продолжили жить. В ноябре прошлого года была создана организация ConstitutionDAO, которая привлекла более 17000 крипто-инвесторов и $43 миллиона. Целью группы стало приобретение одной из исторических копий американской конституции. Участники стремились выкупить конституцию от частных коллекционеров и разместить ее в музее, но несмотря на размер суммы выкупить ее им все равно не удалось.

«Мы не получили Конституцию, но тем не менее мы вошли в историю. Мы побили рекорды по крупнейшему краудфандингу физического объекта и по количеству денег, собранных за 72 часа, которые, конечно же, будут возвращены всем, кто участвовал. Всем нашим 17 437 участникам СПАСИБО», говорилось в заявлении ConstitutionDAO.

We didn't get the Constitution, but we made history nonetheless.



We broke records for the largest crowdfund for a physical object and most money crowdfunded in 72h, which will of course be refunded to everyone who participated.



To all our 17,437 contributors, THANK YOU