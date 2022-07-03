Кадыров сообщил о встрече местными жителями союзных войск с цветами

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жители освобождённого от ВСУ Лисичанска встречали союзные силы России и ЛНР с цветами. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Политик подтвердил переход города под контроль союзных войск и рассказал о неподдельной радости, с которой местные жители встречали военных.

Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует! — написал Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от «возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях и от минно-взрывных устройств».

С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет, — поделился эмоциями политик.

Глава Чечни также поздравил всех с победой и пожелал горожанам мирного неба над головой и процветания.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что действия союзных сил в Лисичанске являются фантастикой. Город взят под контроль, хотя полностью не освобождён.