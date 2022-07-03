В ЛНР назвали фантастикой действия союзных сил в Лисичанске Посол ЛНР Мирошник назвал фантастикой действия союзных сил в Лисичанске

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что действия союзных сил в Лисичанске являются фантастикой. Город взят под контроль, хотя полностью не освобожден, отметил он в эфире «Соловьев Live».

Лисичанск взят под контроль. Он еще не освобожден, к сожалению, но то, что делают наши ребята, — это фантастика, — подчеркнул Мирошник.

Дипломат добавил, что под контролем союзных сил оказалась «родина Донбасса».

Ранее стало известно, что российские военные и силы ЛНР освободили Лисичанск, сообщило РИА Новости. Украинские военные при отступлении уничтожили административные здания. О взятии под контроль центра города заявили и силы Народной милиции ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко добавил, что под контроль взята администрация города.