Кадыров рассказал о переговорах с премьер-министром Ливии

https://static.news.ru/photo/08784c62-7505-11eb-97a6-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл переговоры с избранным премьер-министром Ливии Абдул-Хамидом Дбейбой. Об этом он сообщил в своём Telegram.

По словам Кадырова, он давно знаком с ливийским бизнесменом и политиком. Глава ЧР подчеркнул, что у них происходили встречи в рамках работы контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ. Кадыров рассказал, что его собеседник выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с РФ, в том числе в борьбе с терроризмом. Также были обсуждены и другие проблемы.

В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса, — написал Кадыров.

Кадыров обратил внимание на заинтересованность России в том, чтобы ливийский народ преодолел внутренние разногласия и встал на путь стабильного развития. По мнению главы ЧР, это поспособствует качественному и взаимовыгодному выстраиванию отношений между Ливией и РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров оказался на одном фото с вице-премьером Украины Олегом Уруским. Это вызвало негодование главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который потребовал от своего зама срочных объяснений.