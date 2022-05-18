Кадыров рассказал, что происходит в Мариуполе Кадыров: в Мариуполе началось восстановление инфраструктуры и социальных объектов

Глава Чечни Рамзан Кадыров / Фото Ministry of Culture Russia

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что в Мариуполе начаты работы по восстановлению городской инфраструктуры и социально значимых объектов. По его словам, власти города планируют перенять опыт Чечни в части быстрого и качественного восстановления городской среды после боевых действий.

Дело остаётся за малым — вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его ещё краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом! — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе возобновлена подача электричества на социальные объекты первой важности, местным энергетикам помогают работники из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево и Новотроицка. Среди подключенных объектов больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

До этого стало известно, что Минстрой России начал оценивать, во сколько стране обойдётся восстановление инфраструктуры Донбасса. Точные цифры в ведомстве пока назвать не готовы, но его глава Ирек Файзуллин отметил, что специалисты уже приступили к работе.