Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео оказания помощи украинским беженцам военными из России. В своём Telegram-канале он написал, что российские войска войска предоставляют убежище людям и передают свою провизию. Он также раскритиковал ОБСЕ за отказ оказать помощь этим людям.

Украинские беженцы массово спасаются от бандеровского гнёта. Встречаются в большом количестве они и на пути наших отрядов. Наши парни находят им убежище, размещают их в безопасном месте, передают свою провизию, — написал Кадыров.

Он также обратился к руководству Украины с призывом «не отсиживаться в бункерах», а заняться спасением обездоленных людей и вопросами гуманитарного характера.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров ранее заявил, что на Украине на протяжении восьми лет вёлся террор против пророссийски настроенного населения. Он отметил, что речь идёт не только о граждан ДНР и ЛНР, но и о рядовых украинцах. По его словам, для этих целей к людям применялись пытки. Он также добавил, что на Украине никто не удивляется уголовным делам против пенсионеров, которые публикуют поздравления в честь Дня Победы в социальных сетях. В стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.