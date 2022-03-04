Кадыров объявил награду за «головы» командиров украинских националистов

↵Глава Чечни Рамзан Кадыров своём Telegram-канале объявил награду за головы командиров украинских националистов. Кадыров отметил, что он будет выплачивать по $500 тысяч за каждого убитого командира бандеровцев, полка «Азов» или «дудаевского батальона шайтанов». Он призвал руководство ВСУ и СБУ объединиться с российскими силами, чтобы «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины».

Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, «Азова», дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира, — сообщает Кадыров.

Глава Чечни также обратился с президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием выполнить условия российской стороны.

Зеленскому же нужно одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры. Он лично несёт ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа. Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны, — добавил он.

Ранее украинская делегация вылетела на вертолётах на вторые переговоры с РФ, которые пройдут сегодня, 3 марта. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, «программой-минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.