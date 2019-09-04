https://static.news.ru/photo/91db6c78-cf16-11e9-aed7-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации правительство Украины передало в офис президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Мы обратились с представлением в офис президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает, — цитирует РИА Новости Гончарука.

Лидер государства должен принять окончательное решение по этому вопросу.

Как писал News.ru, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не заинтересован в должности столичного градоначальника. По его словам, он находит удовольствие в реализации проектов, меняющих жизнь в Киеве к лучшему. Однако руководящие посты его не интересуют. Кроме того, градоначальник считает неправильным сокращать полномочия и не выполнять обязанности, взятые перед жителями города.