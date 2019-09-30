https://static.news.ru/photo/3e3e7b1a-e360-11e9-ac00-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Ausserhofer/Intro/Global Look Press

Законопроект о легализации игорного бизнеса на территории Украины 29 сентября был одобрен в процессе заседания кабинета министров страны.

Предполагается, что азартные игры будут проводить исключительно на территории отелей. Помещения должны быть оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением, которое соответствует международным стандартам.

Данная информация обнародована на официальном сайте правительства Украины.

Ранее News.ru писал, что бывший министр иностранных дел государства Павел Климкин считает, что страна не только погрязла в коррупции, но и пострадала от теневой политики.