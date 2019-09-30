Законопроект о легализации игорного бизнеса на территории Украины 29 сентября был одобрен в процессе заседания кабинета министров страны.
Предполагается, что азартные игры будут проводить исключительно на территории отелей. Помещения должны быть оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением, которое соответствует международным стандартам.
Данная информация
Ранее News.ru писал, что бывший министр иностранных дел государства Павел Климкин считает, что страна не только погрязла в коррупции, но и пострадала от теневой политики.