Известная проститутка раскрыла секрет сексуальности Австралийская проститутка Саманта Х. назвала уверенность в себе главным секретом успеха в сексе

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Уверенность в себе является главной составляющей качественного секса, заявила Daily Mail самая известная проститутка из Австралии Саманта Х. По ее словам, именно эта черта привела ее к успеху в эскорте. Также нужно уметь тонко говорить на «грязные» темы с партнером и знать возможности своего тела, утверждает она.

Вам не нужно иметь тело восьмого размера, вам не нужны большие искусственные сиськи или лабиопластика, чтобы быть сексуальной — вы сексуальны как вы есть. Включите свет, откройте шторы, не прячьтесь в темноте, надеясь, что он не увидит ваших растяжек. Он не заметит их так сильно, как вы. Не извиняйтесь за свое тело, не указывайте на то, что вы ненавидите в своей внешности. Признайте, кто вы есть, без извинений. Ничто так не заводит мужчину, как женщина, которая им владеет, — заявила Саманта.

Она утверждает, что во время работы она чаще общается с клиентами и пытается проявить эмоциональную близость, чем занимается сексом. По мнению работницы эскорта, в занятии сексом нет ничего уникального, и сейчас ни для кого не составляет труда найти себе партнера, однако клиенты обращаются больше за поддержкой и опытом.

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