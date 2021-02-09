Изучается запись, где Зариф якобы не хочет озвучивать правду о ЧП с Boeing

https://static.news.ru/photo/9dc88318-6b73-11eb-858d-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Канадское правительство совместно со службами безопасности изучают аудиозапись, на которой, как предполагается, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, что правда о причине крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 не может быть раскрыта в интересах безопасности.

Речь идёт о записи беседы на фарси, произошедшей в первые месяцы после крушения лайнера. Телеканал CBC попросил трёх человек перевести содержание беседы на английский язык.

По словам источников телеканала, на записи слышен, предположительно, голос Зарифа. Он якобы заявляет, что есть «тысяча возможностей», чтобы объяснить причину ЧП с Boeing, в том числе преднамеренная атака с участием одного или трёх «диверсантов». Говоривший описал этот сценарий как «сосем не маловероятный».



Также человек на записи сообщает, что иранское правительство и вооружённые силы никогда не раскроют правду.

Есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты... Они не скажут ни нам, ни кому-либо ещё, потому что если они это сделают, это откроет некоторые двери к системам обороны страны, говорить об этом публично не в интересах нации, — добавляет мужчина.

В ходе беседы этот человек не раз упоминал компенсации семьям жертв крушения как о средстве решения проблемы. Он утверждал, что так другие государства не превратят происшествие в «международное преступление».

По словам спецсоветника премьера Канады по делу о сбитом лайнере Ральфа Гудейла, канадское правительство знает об аудиозаписи. В настоящее время полиция, служба разведки и безопасности, а также Центр безопасности коммуникаций страны устанавливают подлинность записи. При этом власти не намерены давать комментарии о деталях дела, так как это может поставить под угрозу жизни некоторых людей.

Как писал NEWS.ru, ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Иран в декабре передал лётный планшет экипажа после крушения Boeing «Международных авиалиний Украины».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года выполнял рейс Тегеран — Киев. Вскоре после взлёта самолёт потерпел крушение, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США.