Израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру Израильские F-16 в пятницу нанесли удар 22 ракетами по научному центру в Сирии

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Пять человек погибли в результате ракетного удара, который нанесли израильские F-16 по научному центру в в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв, его слова приводит РИА Новости. По его словам, 16 из 22 запущенных ракет были уничтожены.

Тринадцатого мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22 управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас. Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено 16 ракет и один беспилотный летательный аппарат, — сказал Журавлев.

Он также сообщил, что в результате атаки погибли три военнослужащих Сирии и двое гражданских сотрудников. Ещё два военных получили ранения. Были повреждены склады спецоборудования Сирийского научно-исследовательского центра.

Ранее сообщалось, что израильские военные на Западном берегу реки Иордан застрелили корреспондентку телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акла. 51-летняя женщина погибла во время штурма города Дженин — она получила пулевое ранение в голову.