Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) поставляют Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром «изощрённые израильские системы противовоздушной обороны» (ПВО), утверждают арабские СМИ. Вероятно, страны Персидского залива, поддерживающие военачальника, хотят простимулировать начатое им год назад наступление на город Триполи, находящийся под контролем сил Правительства национального согласия (ПНС). Распространение коронавируса нового типа не создаёт для продолжения операции негативный фон.

Повод говорить о втягивании Израиля в ливийский конфликт дала публикация в англоязычной версии Al-Araby Al-Jadeed. Источники издания утверждают, что Эмираты поставили лояльным ЛНА силам некие средства ПВО израильского производства — в целях противодействия турецким беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Название систем не приводится. По этим данным, руководство аравийской монархии, которое выступает одним из наиболее активных деятельных сторонников самоназванного фельдмаршала, поставило израильтян в известность, куда будет направлена их техника. Те, в свою очередь, были не против. Al-Araby Al-Jadeed уточняет, что системы достигли ливийской территории через Египет.

За последнее время отношения между Каиром и Абу-Даби значительно ухудшились — прежде всего из-за отказа египетской стороны от интенсивных воздушных ударов в Ливии. Официальный Каир переживает непростые времена из-за пандемии и в связи с этим стремится экономить свои ресурсы.

Подобная ситуация входит в противоречие с установленным на уровне ООН оружейным эмбарго в Ливии. За один только январь этого года Эмираты направили Хафтару около 3 тысяч тонн военной техники, которая включала в себя оружие, боеприпасы и БПЛА. Кроме того, власти Турции, которые поддерживают ПНС на военном уровне, неоднократно утверждали, что именно ОАЭ платят за участие российских наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в боях на стороне самоназванного фельдмаршала. А турецкая сторона, в свою очередь, активно снабжает сторонников правительства в Триполи техникой и боеприпасами. На помощь Триполи Турция также отправляет «солдат удачи» из Сирии. По распространённому мнению, большое влияние на ход ливийского конфликта оказали именно турецкие беспилотники, которые вместе с переброской военных и оппозиции стали рычагом давления Анкары на переговорах. Иллюстративно выглядит то, как больно недавние удары турецких дронов по базе Аль-Ватия в районе Сирта отозвались для армии Хафтара.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Катарские СМИ сообщили 13 апреля, что силам ПНС удалось отбить у ЛНА несколько населённых пунктов к западу от Триполи. Так, речь идёт о взятии лагеря аль-Асса на границе с Тунисом, городов Регдалин и аль-Джамиль, а также Злитен. В последние недели конфликт между противоборствующими силами в Ливии только обострился, несмотря на угрозу, которую представляет пандемия коронавируса для раздробленной системы здравоохранения. Стороны лишь формально признали необходимость перемирия в условиях распространения опасной болезни, но не прекратили боевые действия. В результате вооружённого обострения на севере страны турецким системам ПВО удалось сбить вертолёт российского производства — Ми-35, сообщают местные СМИ. На борту было три члена экипажа. В ЛНА подтвердили правдивость этих сообщений.

За последние годы новости о тайной израильской помощи Хафтару появлялись регулярно. Триггером этих обсуждений стало продиктованное логикой противостояния Ирану сближение между еврейским государством и блоком аравийских стран. Израильтянам приписывали подготовку боевиков, которые сражаются на стороне Хафтара. Турецкие СМИ сообщали также о встречах между Хафтаром и представителями МОССАД. По итогам этих переговоров, устроенных якобы по инициативе ОАЭ, была заключена предполагаемая сделка на предоставление ЛНА военной помощи в виде снайперских винтовок и приборов ночного видения. Однако о средствах ПВО израильского производства, которые находятся на вооружении Хафтара, сообщается впервые.