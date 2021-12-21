Израиль в четвёртый раз вакцинирует пенсионеров от COVID-19

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил начать подготовку к масштабной вакцинации четвёртой дозой прививки от COVID-19 граждан от 60 лет и старше, а также медработников всех возрастов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от COVID-19, и мы продолжаем быть пионерами в отношении четвёртой дозы, — говорится в заявлении Беннета.

В Минздраве страны сообщили, что экспертная комиссия рекомендовала начать вакцинацию четвёртой дозой как можно быстрее.

Это наш приоритет в отношении «омикрона»: защита пожилых, которые являются наиболее уязвимой группой, и сохранение медицинского персонала. Нечего ждать, идите вакцинироваться, — сообщил министр здравоохранения страны Ницан Горовиц.

Массовая вакцинация от коровируса препаратом от компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря 2020 года. В начале июня 2021 года началась вакцинация подростков 12–15 лет.

Ранее в Израиле умер первый пациент, у которого ранее диагностировали «омикрон»-штамм коронавируса. Это 65-летний мужчина, страдавший фоновыми заболеваниями, но прошедший вакцинацию. С момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев.