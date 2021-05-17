Израиль уничтожил субмарину ХАМАC в секторе Газа

https://static.news.ru/photo/8527e286-b70e-11eb-a9aa-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/israel.navy

Израильский корабль ВМС и армейский беспилотник поразили группу боевиков ХАМАС, разворачивавших субмарину на берегу Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Вооружённых сил Израиля в понедельник, 17 мая.

Вооружённые силы израильской армии сообщили об уничтожении подлодки ХАМАС у берегов Средиземного моря. По данным военных, субмарина могла быть отправлена для совершения теракта в водах Израиля.

Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу, — сообщило военное ведомство Израиля.

После обнаружения угрозы израильский боевой корабль, а также самолёт ЦАХАЛ нанесли удары по субмарине ХАМАС.

Ситуация в Газе обострилась 10 мая. В течение нескольких дней в результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, 200 человек были ранены. Палестинская сторона сообщает о более 700 погибших и более 1000 раненых.

Ранее стало известно, что Палестина намерена обратиться в Международный уголовный суд после ударов Израиля по зданию СМИ в Газе. Инцидент произошёл в минувшие выходные.