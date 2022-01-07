Израиль открывает границы для привитых «Спутником» и имеющих антитела

Израильское правительство разрешило с 9 января въезд в страну туристам, вакцинированным от коронавируса, в том числе и российской вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба российского посольства в еврейском государстве. Правда, даже привитым необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.

Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля, — говорится в сообщении дипмиссии.

В то же время в посольстве заявили о существующих «технических нюансах», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан в Израиле. Это, в частности, касается проверки подлинности выдаваемых в России сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей.

Для въезда в еврейское государство «вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле». В частности, иностранцы «должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля», либо они «были вакцинированы бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней» с даты бустера, сообщает ТАСС с ссылкой на Минздрав Израиля.

Напомним, Израиль вновь запретил въезд для иностранцев в декабре из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса.