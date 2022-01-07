Израиль открыл границы для иностранцев, привитых «Спутником V»

Израиль 9 января открыл въезд для граждан иностранных государств, привитых от коронавируса препаратами, в числе которых значится и российский «Спутник V». Въезжающим не нужно получать специальное разрешение. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные ВОЗ и «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

Всем въезжающим необходимо заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, в том числе декларацию о здоровье. При регистрации от них потребуется предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, а также результат ПЦР-теста, произведённого не позднее чем за 72 часа до вылета.

По прибытии в аэропорт иностранцам также необходимо пройти тест и карантин сроком до 24 часов или до момента получения отрицательного ПЦР.-теста При этом список стран «красной зоны» (высокий уровень распространения вируса) отменяется.

Ранее стало известно, что израильское правительство разрешило с 9 января въезд в страну вакцинированным туристам, в том числе российским «Спутником V». Правда, даже привитым необходимо получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.