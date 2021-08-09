Израиль исключил Россию из списка запрещённых для въезда стран

С 16 августа Россия выйдет из списка стран, запрещённых для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.
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Вместе с Россией из «красного» списка также будут исключены Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
Как заявили в ведомстве, перед вступлением в силу решение должна утвердить комиссия парламента Израиля.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о возобновлении авиасообщения России с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Перед совершением полёта в другие страны оперштаб рекомендовал вакцинироваться.