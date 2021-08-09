Израиль исключил Россию из списка запрещённых для въезда стран

С 16 августа Россия выйдет из списка стран, запрещённых для посещения израильтянами в период пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

Как сообщают власти, Россия будет включена в «оранжевый» список стран. При посещении таких государств израильтянам необходимо соблюдение недельного карантина по возращении. Данное условие распространяется в том числе на вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан.

Вместе с Россией из «красного» списка также будут исключены Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.

Как заявили в ведомстве, перед вступлением в силу решение должна утвердить комиссия парламента Израиля.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о возобновлении авиасообщения России с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Перед совершением полёта в другие страны оперштаб рекомендовал вакцинироваться.