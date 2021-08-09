Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно принятому решению, в Бахрейн можно будет летать по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю. Желающие посетить Доминикану смогут сделать это по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. В молдавскую столицу Кишинёв пассажиры смогут летать три раза в неделю.

Как сообщается, с 9 августа до трёх в неделю увеличивается количество регулярных рейсов из Москвы в Дамаск.

Кроме того, с 9 августа россияне смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На каждом из направлений запланировано пять рейсов в неделю. Как указано в сообщении оперштаба, дальнейшее решение по увеличению авиаперелётов будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Перед совершением полёта в другие страны оперштаб рекомендует вакцинироваться.

Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией. Самолёты курсируют между столицами двух государств. Исключение составляет только Ницца. Вылетают лайнеры из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.