Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Согласно принятому решению, в Бахрейн
Как сообщается, с 9 августа до трёх в неделю увеличивается количество регулярных рейсов из Москвы в Дамаск.
Кроме того, с 9 августа россияне смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На каждом из направлений запланировано пять рейсов в неделю. Как указано в сообщении оперштаба, дальнейшее решение по увеличению авиаперелётов будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Перед совершением полёта в другие страны оперштаб рекомендует вакцинироваться.
Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией. Самолёты курсируют между столицами двух государств. Исключение составляет только Ницца. Вылетают лайнеры из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.