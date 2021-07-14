Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Об этом сообщили в оперштабе по коронавирусу.

Полёты будут осуществляться четырьмя рейсами в неделю. Самолёты будут курсировать между столицами двух государств. Исключение составит только Ницца. Вылетать лайнеры будут из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.

С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 24 июля Россия намерена увеличить количество рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Ранее в Министерстве туризма Египта заявили, что Каир и Москва в настоящий момент определяют сроки запуска чартерных рейсов. Египетские и российские власти пока не договорились. До этого в АТОР заявляли, что отправка рейсов может возобновиться уже в июле.