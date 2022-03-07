Издатель Ubisoft приостановил продажу своих видеоигр в России

Видеоигры студии Ubisoft стали недоступны для покупки на территории России, сообщает Cybersport.ru со ссылкой на Bloomberg. Издателю принадлежат популярные видеоигры, такие как Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs и другие.

На момент публикации материала официальный цифровой магазин уже был заблокирован в России. При попытки попасть на страницу магазина на экран выводится надпись «Ubisoft Store недоступен в вашем регионе».

Ранее стало известно, что в магазине Rockstar Games, издателя культовых видеоигр GTA V и Red Dead Redemption 2, больше нельзя приобрести эти и другие игры студии на ПК. При попытке покупки игр сообщается, что «игра недоступна в вашей стране или в вашем регионе».

Компании могли ввести рестрикции в России из-за ситуации на Украине. Ранее по этой причине от российских пользователей отвернулись Microsoft, Nintendo, EA, CD Projekt RED и Bloober Team.

Ранее Microsoft сообщила, что приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. Там осудили российские власти и военных за проведение спецоперации и назвали её незаконной.