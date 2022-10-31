Избранный президент Бразилии Лула да Силва назвал свою главную задачу Избранный президент Бразилии Лула да Силва назвал первоочередной задачей борьбу с голодом

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Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством. Среди других вопросов, которыми он намерен заняться — восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии. Он этом политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Наше самое неотложное обязательство — снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать, — написал избранный глава государства.

Он также отметил, что правительству страны следует восстановить диалог с законодательной и судебной властью, восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность. Последний фактор, по мысли Лулы да Силвы, позволит привлечь инвесторов. Также он призвал бороться за нулевую вырубку лесов Амазонии.

Ранее ЦИК Бразилии сообщил, что новым президентом Бразилии стал Луис Инасиу Лула да Силва. Во втором туре выборов он определил своего конкурента, действующего главу государства Жаира Болсонару, примерно на 2 млн голосов избирателей.

77-летний Лула Да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002-м и переизбран в 2006 году.

Избранного главу бразильского государства поздравил президент США Джо Байден. Он отметил, что он ждет продолжения сотрудничества между двумя странами.