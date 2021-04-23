Из Турции вывезут 60 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/a18b7a54-a440-11eb-a858-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Российские и турецкие авиакомпании планируют до 1 июня вывезти из Турции почти 60 тысяч пассажиров. Всего запланированы 199 вывозных рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ожидается, что до 1 июня будет выполнено 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.

Графики вывозных рейсов уже сформированы. С 23 по 30 апреля запланированы 39 вывозных рейсов российскими авиакомпаниями и 21 рейс турецкой стороной. Всего с 15 по 21 апреля российскими и турецкими авиакомпаниями было выполнено 265 рейсов. Домой вернулись 58,6 тысячи пассажиров.

20 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что делегация представителей этой страны может отправиться в Россию, чтобы обсудить ситуацию с отдыхом россиян на турецких курортах. Он пояснил, что в её составе могут быть представители Министерства культуры и туризма страны.

Авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил политическую подоплёку в ограничении авиасообщения. Он подчеркнул, что правительство России приняло такое решение из-за резкой вспышки заболеваемости в Турции.

В настоящее время в Турции зарегистрировано 4 501 382 заболевших коронавирусной инфекцией. Излечились 3 909 935 человек, скончались 37 329 человек. 22 апреля число новых случаев составил 54 791 человек, а днём ранее 61 976. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.