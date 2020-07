Наёмники уже 30 июля начали давать показания. Возможно, они прояснят один из главных вопросов — куда же всё-таки направлялась группа.

Российские источники продолжают форсировать тему с транзитов через Минск — якобы боевики использовали белорусскую столицу только как перевалочный пункт. Впрочем, мнения насчёт того, куда они полетели бы потом, расходятся. Среди вероятных направлений называют Судан (у задержанных изъяли местную валюту) и Турцию, где якобы должно было состояться подписание контракта на охрану порта, после чего ЧВК-шники отбыли бы в Ливию.

Также широко обсуждается версия о том, будто бы наёмники направлялись в Сирию. В пользу этого вариант говорят данные отслеживания полётов военных бортов. В частности, ещё в сентябре прошлого года было известно, что из Минска в Дамаск вылетал тяжёлый транспортный самолёт Ил-76Т — предположительно, с оружием и наёмниками.