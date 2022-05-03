В ДНР заявили, что из Мариуполя эвакуированы ещё 149 человек

Фото Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

В течение дня 3 мая из Мариуполя в населённый пункт Безыменное эвакуированы ещё 149 мирных жителей, в их числе 22 ребёнка, говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. До этого сообщалось об эвакуации 393 человек за прошедшие сутки.

В настоящее время они (эвакуированные. — NEWS.ru) находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС ДНР, — отмечается в сообщении.

В штабе также напомнили телефоны, по которым можно получить помощь в поиске пропавших родственников. Она оказывается в круглосуточном режиме.

Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы батальона «Азов», заблокированные на территории мариупольского завода «Азовсталь», воспользовались режимом тишины и вышли на огневые позиции. По информации МО РФ, российские войска и силы ДНР открыли ответный огонь. Накануне в ведомстве сообщили, что территорию предприятия за два дня покинули 126 гражданских лиц. Из них 57 приняли решение остаться в ДНР.