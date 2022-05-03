Минобороны России: бойцы «Азова» и ВСУ возобновили огонь на «Азовстали»

Завод "Азовсталь" / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы батальона «Азов» и ВСУ воспользовались режимом тишины на «Азовстали» и вышли на огневые позиции, заявил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев, передаёт РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ и войска ДНР открыли ответный огонь. Агентство также опубликовало кадры, на которых слышны выстрелы, артиллерийская стрельба и видны последствия взрывов.

Они (украинские военные. — NEWS.ru) вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — заявил Астафьев.

Взрывы были слышны и вчера вечером: согласно информации МВД ДНР, украинские войска сорвали режим тишины и начали обстрел солдат частично признанной республики, вследствие чего их силам пришлось отвечать огнём.

Сегодня же утром Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о том, что из Мариуполя за сутки были эвакуированы 393 мирных жителя. В настоящее время они находятся в населённом пункте Безыменное.