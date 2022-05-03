В ДНР сообщили об эвакуации 393 человек из Мариуполя

Фото Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

В течение суток из Мариуполя были эвакуированы 393 мирных жителя. В настоящее время они находятся в населённом пункте Безыменное, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

За минувшие сутки, с 08:00 2 мая до 08:00 3 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 393 человека, включая 59 детей, — говорится в сообщении.

Все эти люди размещены в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнутом силами МЧС республики. В штабе добавили, что с 5 марта в Безыменное были эвакуированы в общей сложности 26 765 человек.

Накануне в ДНР сообщили об эвакуации 214 мирных жителей из Мариуполя, а также 101 человека с территории предприятия «Азовсталь». В штабе теробороны рассказали о том, что составлены списки эвакуированных лиц, и указали телефоны, по которым можно получить помощь в поиске пропавших родственников.