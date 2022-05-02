В районе «Азовстали» прогремели взрывы

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе прогремели взрывы. Представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что ВСУ сорвали режим тишины и начали обстрел солдат частично признанной республики, в следствии чего силам ДНР пришлось отвечать огнём. Очевидцы поделились в интернете кадрами с места событий.

Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет, — объяснил собеседник агентства.

Штаб территориальной обороны ДНР предоставил информацию, согласно которой, в течение дня 2 мая из Мариуполя в населённый пункт Безыменное эвакуированы 214 человек, в том числе 33 ребёнка. Отмечается, что люди размещены в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развёрнут силами МЧС ДНР. В штабе добавили, что составлены списки эвакуированных лиц, и указали телефоны, по которым можно получить помощь в поиске пропавших родственников.

Ранее в ДНР сообщили об эвакуации с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе 101 мирного жителя, в числе которых женщины и дети. Всем им был предоставлен ночлег, питание и оказана медицинская помощь.

Эвакуированная с «Азовстали» 1 мая женщина рассказала, что на территории металлургического завода были заблокированы свыше 500 гражданских. По её словам, многие вошли на территорию завода по собственной воле, когда начались бои за город, однако после этого выбраться они уже не смогли из-за запрета нацбатальонов.