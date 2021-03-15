Италия приостанавливает вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/ef5ab04e-85a3-11eb-8fdb-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout via imago-images.de/Global Look Press

Власти Италии приостанавливают вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca на территории всей страны. Сегодня, 15 марта, было опубликовано официальное заявление соответствующих ведомств.

Итальянское агентство по лекарствам приняло соответствующее решение. Решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран», сообщает в понедельник Минздрав.

Последние сообщения, касающиеся этой вакцины, свидетельствуют о том, что у неё имеется множество побочных эффектов. Так, от её использования временно отказались на территории Германии. Кроме того, в этот же день стало известно, что от препарата, созданного британско-шведской компанией, на две недели отказались Нидерланды.

До этого Норвегия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Привились этим препаратом уже более 120 тысяч норвежцев.

Также ранее сообщалось, что страны, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Как писал NEWS.ru, сейчас препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, а также Таиланд.

Помимо этого, Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины AstraZeneca от COVID-19 на фоне сообщений о нарушениях свёртываемости крови у взрослых после прививки.

Среди последних сообщений уточняется, что от использования этой вакцины также отказались и во Франции. Соответствующее заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.