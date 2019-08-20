https://static.news.ru/photo/c3778310-c378-11e9-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Италии наложила арест на испанское судно Open Arms, которое находится у берегов острова Лампедуза в 100 километрах от Туниса. На борту находились почти 80 мигрантов. По решению надзорного ведомства их переправят на берег.

Решение о конфискации судна принял прокурор города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также возбудило уголовное дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которым дополнили уже начатое расследование о незаконном лишении свободы, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал TGCOM24.

Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms «взрывоопасной», когда мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. По последним данным, сейчас на борту Open Arms остаются 79 мигрантов.

Ранее Мадрид предложил судну Open Arms испанской неправительственной организации Proactiva с мигрантами на борту войти в один из портов страны. Решение принял исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес в связи с чрезвычайной ситуацией на борту после двух недель плавания, писал News.ru.