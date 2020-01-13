В Финляндии стартовала практическая часть конкурса по выбору перспективного истребителя для замены состоящих на вооружении самолётов американского производства F/A-18 Hornet. Участники поочередно прибывают для демонстрационных полетов. В фаворитах у северной соседки России вновь американские машины, конкуренцию может составить разве что предложение из соседней Швеции.

После окончания Второй Мировой Финляндия старалась придерживаться нейтралитета, и была наиболее дружественной СССР капиталистической страной. Это проявлялось и в закупках вооружений. В частности, наряду со шведскими истребителями Saab 35 Draken в ВВС Финляндии долгое время служили советские МиГ-21. Впрочем, когда на рубеже 80-90-х пришло время искать им замену, мировая ситуация изменилась, и финское правительство предпочло закупить американские истребители F/A-18C/D Hornet, хотя в конкурсе участвовали и куда более дешевые, особенно в тот, сложный для России период, МиГ-29. Достаточно большая для маленькой страны партия из 64 машин была получена во второй половине 90-х: по соображениям «поддержки отечественного производителя» их собирали на местных заводах из машинокомплектов.

В отличие от прибалтов и поляков финны избегают открытой агрессивной риторики в российский адрес, но на фоне общерегионального «увлечения сдерживанием России» придают большое значение обновлению своих вооруженных сил. Несмотря на скромные экономические возможности, закупается в том числе и современное авиационное вооружение. Например, в 2012 году они одними из первых в мире закупили американские крылатые ракеты AGM-158A JASSM с дальностью до 370 км. Однако по соображениям скорого исчерпания ресурса имеющихся Hornet (их необходимо списать к 2030-му) перед Хельсинки уже встала дилемма выбора истребителей.

В этот раз российские машины даже не рассматриваются в качестве кандидатов — увы, сейчас в «свободном мире» требования к «партийной солидарности» всё выше. Поэтому список участников конкурса стандартен для западных истребительных тендеров последних десятилетий: европейский Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale, шведский Saab JAS 39 Gripen E/F, американские Lockheed Martin F-35 Lightning II и Boeing F/A-18E/F Super Hornet. В ходе практических испытаний конкурсанты будут поочередно, в указанном порядке, прибывать в Финляндию для недельных «смотрин» на авиабазе Пирккала. 9 января на объект была переброшена пара Typhoon из Королевских ВВС Великобритании.

Впрочем, у европейцев шансы на победу невелики. Typhoon и Rafale — дорогие машины и только частично совместимые с американским вооружением, что для финнов — важное требование. Если не считать поставки французских Rafale Индии, в актив производителей этих истребителей можно записать лишь контракты с богатыми монархиями Персидского залива. Честь Старого света могут отстоять лишь шведские Gripen — вероятно, самый дешевый по стоимости и последующей эксплуатации участник. Важно, что машина изначально создавалась как самолёт, неприхотливый к условиям холодного климата, да в комплекте к истребителям шведы предлагают поставить два лёгких самолета ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) GlobalEye.

Швеция — давний и надежный политический и военно-технический партнер Финляндии, и все же Хельсинки трудно бороться, без преувеличения, с американским предложением.

С одной стороны, американцы — единственные, кто предлагает для участия в тендере малозаметные истребители 5-го поколения. Ко второй половине 2020-х F-35 должен окончательно излечиться от «детских болезней», а за счёт крупносерийного выпуска стоимость их приобретения и эксплуатации обещает стать доступной. Кроме того, статус единого истребителя в НАТО (где F-35 уже выбрали девять стран, включая соседа Финляндии — Норвегию) упрощает интеграцию в систему альянса, к которой финны достаточно активно идут, пусть и непублично. Новый истребитель 5-го поколения должен прослужить до 2060-х, поэтому имеет достаточно солидный запас передовых технологий и задел для модернизации.

С другой стороны, Boeing предлагает последнюю модификацию F/A-18 — глубокое развитие состоящих на вооружении у финнов истребителей. Это обещает значительно облегчить переучивание лётного состава, да и F/A-18F Super Hornet всё равно будет дешевле F-35. Кроме того, как и шведы, американцы предлагают здесь в комплекте самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО EA-18G Growler, разработанные на базе участника тендера.

Разумеется, помимо технических аспектов нельзя списывать со счетов и политические — продемонстрировать лояльность США может быть более важно, чем близким европейским соседям. Дональд Трамп в ходе визита в 2017-ом даже похвалил финнов за решение купить Super Hornet, чем поставил их в неловкое положение и вынудил оправдываться, мол, никакого решения не принято, а американский президент выдал желаемое за действительное. С бизнес-итогом Трамп тогда действительно поторопился: результаты тендера планируют огласить после испытаний и рассмотрения финальных коммерческих предложений в 2021-м, а ВВС должны получить самолеты в 2025-2030 годах.

Несмотря на дружественные отношения с Финляндией и в целом плановый характер ее перевооружения, закупка новой авиатехники странами-соседями, имеющими, к тому же, тенденцию сближения с НАТО, неизбежно поднимает вопрос активизации обновления матчасти в ВКС России. Хотя в ВС РФ 2010-е прошли под флагом достаточно массовой замены истребителей советской постройки на модернизированные машины поколения 4+, поступление истребителя пятого поколения Су-57 в войска сильно задерживается. Тем временем европейские страны НАТО уже в значительных количествах получают американские F-35.