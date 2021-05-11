Истребитель из РФ перехватил над Чёрным морем самолёты ВВС Франции

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Российский Су-27 перехватил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем: два «Миража – 2000» и самолёт заправщик С-135. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолёта тактической авиации «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Три воздушные цели были обнаружены над нейтральными водами Чёрного моря, которые приближались к государственной границе России. В воздух был поднят истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил по противовоздушной обороне объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

11 мая истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем три самолёта ВВС Франции. Это было осуществлено в соответствии с международными правилами. Военные не допустили нарушения воздушного пространства России.

19 апреля над акваторией Баренцева моря были обнаружены самолёты США и Норвегии, которые пытались приблизиться к российской государственной границе. Цели были идентифицированы российскими радарами и на перехват вылетел МиГ-31. Российский самолёт сопроводил их над Баренцевым морем.