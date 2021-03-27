Названы сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу

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К настоящему моменту операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале достигла значительного успеха. Навигация должна быть восстановлена в течение ближайших часов. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в компании — операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

Ранее стало известно, что спасательные бригады сняли с мели блокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз. В Египте сейчас решают, как восстанавливать движение по каналу. Ночные работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства.

Как рассказал источник, операция по снятию с мели контейнеровоза достигла значительных успехов. Достижению цели поспособствовал прилив. Кроме того, источник отметил, что в работах участие принимали десять буксиров. Навигация будет восстановлена в течение нескольких ближайших часов.

Представители компании-оператора также заявили, что в Большом Горьком озере в середине канала очереди ждут не менее 44 судов. На входах в очереди — не менее 300 судов.

Информацию о снятии контейнеровоза с мели подтвердили в администрации канала.

Судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают на навигационное русло, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, ограничение поставок из-за заблокированного Суэцкого канала почти не коснулось российской нефти марки Urals. Её доставляют по другим маршрутам.