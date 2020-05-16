Исследовательницу исламской революции в Иране посадили на пять лет

https://static.news.ru/photo/fa66c63c-974f-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Фариба Адельха Фото: Автор: Georges Seguin/wikimedia.org

Суд в Иране приговорил учёного-антрополога Фарибу Адельхах к пяти годам тюрьмы. Женщина имеет французское и иранское гражданство. Её обвинили в действиях, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Саида Дехгана. Он уточнил, что его подзащитная приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики. По его словам, как ожидается, она будет отбывать более длительное наказание, то есть пятилетний срок. Адвокат также подчеркнул, что они планируют обжаловать приговор.

Исследования Адельхах посвящены социальным и политическим изменениям в Иране во второй половине XX века. Она много путешествовала, чтобы изучить и объяснить, как иранцы приспособились к жизни в исламском государстве после революции.

Так, в книге «Революция с женским голосом: Женщины Исламского острова» представлены результаты многочисленных интервью с иранскими женщинами. Они были проведены в середине 1980-х годов. Книга «Быть ​​современным в Иране» посвящена переменам, произошедшим после избрания Мохаммада Хатами президентом.

5 июня 2019 года Адельхах была задержана властями Ирана по подозрению в шпионаже и помещена в тюрьму Эвина на севере Тегерана.

В прошлом году иранский суд приговорил к 10 годам колонии защитницу прав женщин Насрин Сотуде. Помимо лишения свободы в наказание ей назначили 148 ударов плетью за то, что она явилась на заседание без хиджаба, писал NEWS.ru.