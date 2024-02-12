Испанец бросил девушку, познакомившись с ее родителями Испанец заявил, что расстался с девушкой после семейного ужина

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Испанец рассказал на Reddit о неприятном случае с ужином с семьей своей девушки, причиной которого стал языковой барьер, поскольку они намеренно разговаривали с ним только на каталонском диалекте, хотя мужчина понимал не все. В итоге молодой человек решил уйти, а родственники его избранницы обвинили его в неблагодарности.

Юноша пояснил, что он родом из Испании, местный язык похож на португальский, а девушка, с которой он встречался, родом из Барселоны, где в основном говорят по-каталонски. Он пришел на семейный ужин к возлюбленной и был удивлен предвзятым отношением ее родственников.

Они говорили на каталонском языке, половину их речи я не понимал. Они поприветствовали меня, а я ответил им, что не говорю по-каталонски, после чего они сказали что-то друг другу на своем языке, что выглядело грубо, — отметил возлюбленный.

После этого окружающие продолжили говорить на своем языке, а девушка вдруг заявила, что так принято в ее семье. Однако через некоторое время ее отец отошел поговорить по телефону, где спокойно разговаривал на другом языке. Когда терпение испанца лопнуло, он решил уйти.

Я сказал им, что ухожу, поблагодарил за еду и отметил их грубость, — написал мужчина.

Читатели пришли к выводу, что теперь юноша может называть девушку «бывшей», встав на его сторону.

Еще одна пользовательница Reddit ранее рассказала, что взяла телефон матери, посмотрела ее социальные сети и обнаружила, что она, будучи замужем, флиртует с другими мужчинами, а также регулярно получает предложения встретиться. Автор написала, что хотела бы рассказать обо всем отчиму, с которым ее мама находится в браке уже семь лет.