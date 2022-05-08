«Искатели приключений»: пленный начштаба ВСУ о британских наёмниках Пленный начштаба ВСУ Кормянков: британские наёмники служили в морской пехоте Украины

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В морской пехоте Украины служили два британский наёмника, передаёт РИА Новости показания пленного начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова. Он отметил, что стремление и мотивы иностранцев служить в ВСУ ему непонятны. По его словам, наёмники называли себя «искателями приключений».

В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений, — пояснил Кормянков.

Информацию о наёмниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.

На «Азовстали» не готов сказать, что делали иностранцы, потому что я там не бывал. А вот у нас (на «Азовмаше». — NEWS.ru) иностранцев не было. У нас только в батальоне первом отдельной морской пехоты служили два иностранца. <...> Один был на должности снайпера, другой не знаю на какой должности находился, — добавил Баранюк.

Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен в Мариуполе после попытки покинуть завод «Азовмаш», расположенный северо-западнее «Азовстали». Баранюк и Кормянков дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий.

По словам Баранюка, к концу апреля, когда у заблокированных на «Азовмаше» боевиков закончились боеприпасы, Киев обещал прислать помощь и отряды деблокации, однако обещание не сдержал, в связи с чем украинским военным пришлось покидать завод самостоятельно и прорываться к украинским военным. Кормянков пояснил, что морская пехота ВСУ не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе.

Баранюк добавил, что обороной города и военными руководил командир бригады Нацгвардии, куда входит полк «Азов». Такой порядок вещей он назвал «странным», потому что «обычно всё наоборот».

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала военной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны «Азовстали», и заверил, что на завершение операции потребуется три-четыре дня. Глава государства, приказал отменить штурм территории завода, назвав его нецелесообразным и гарантировал сохранение жизни всем сдавшимся в плен.