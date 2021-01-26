Ирландский сенатор обвинил Путина в исчезновении знаменитого дельфина

https://static.news.ru/photo/a1c0aec0-5ff5-11eb-8a56-fa163e074e61_660.jpg Дельфин Фунги Фото: Duloup/Duloup /wikipedia.org

Ирландский сенатор Нед О’Салливан считает, что Россия и лично её президент Владимир Путин причастны к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри.

Дельфин Фунги, являющийся одним из символов города, потерялся три месяца назад. Согласно одной из теорий, животное пропало из-за использования российскими военными гидролокаторов, с помощью которых ведётся наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы якобы способны повлиять на перемещения дельфинов или даже причинить им вред, передаёт Irish Post.

В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин, — цитирует издание сенатора О’Салливана.

Он подчеркнул, что всегда пристально следит за Российской Федерацией.

Между тем ирландский министр Малколм Нунан, принадлежащий к Зелёной партии, отметил, что подводные шумы и правда могут воздействовать на китообразных, однако обвинять в случившемся Россию он не стал.

Сами авторы материала считают, что теория о «вмешательстве» неизвестных российских военных в жизнь ирландских дельфинов звучит достаточно безумно.

Ранее зарубежные учёные усмотрели в белухе, которая играла в мяч с моряками южноафриканской лодки в Северном Ледовитом океане, российского шпиона. В Сети появилось видео, на котором видно, как один из членов экипажа судна бросает мяч в воду, а млекопитающее плывёт за ним, чтобы вернуть хозяину. Эксперты решили, что это — обученный российскими военными кит по кличке Хвалдимир. Специалист по водным млекопитающим Квад Финн считает, что поведение белухи на кадрах — неестественное. Такого же мнения придерживается автор научных статей Феррис Джабр. Он полагает, что на видео — кит Хвалдимир, которому удалось сбежать от российских военных. Теперь животное якобы скитается по морям и выпрашивает еду, писал NEWS.ru.