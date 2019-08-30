https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Служащие Корпуса стражей исламской революции задержали 33 молодых человека, которые устроили вечеринку в городе Кешм.

На мероприятии присутствовали и мужчины, и женщины. Нарушители порядка пили алкоголь, передаёт Tasnim .

В стране нельзя употреблять горячительные напитки, а для девушек действует обязательный дресс-код и запрет на танцы в присутствии мужчин.

Ранее News.ru писал, что иранский суд постановил запретить использование мессенджера Telegram на территории республики. В качестве замены власти предлагают использовать местный мессенджер Soroush.