Иранские военные провели пуски баллистических ракет в Индийском море

https://static.news.ru/photo/6d9cb83a-57e1-11eb-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/IMA Media • ایما مدیا /youtube.com

Пуски баллистических ракет были проведены в ходе военных учений Ирана в северной части Индийского океана.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) страны использовал баллистические ракеты дальнего радиуса действия различных классов. Они поразили корабли условного противника на расстоянии 1,8 тыс. км, передаёт Tasnim.

Как писал NEWS.ru, Военно-морские силы Ирана при поддержке других армейских подразделений начали ракетные учения в Оманском заливе.

Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвали открывать огонь по любой боевой авиации США, которая может вторгнуться в воздушное пространство Ирана. С соответствующим письмом к командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амиру Али Хаджизаде обратились 840 местных академиков.

Послание стало реакцией на переброску в Ближневосточный регион американских стратегических бомбардировщиков и на слухи о «прощальном» ударе администрации президента Дональда Трампа по Ирану.