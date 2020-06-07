Иран заявил о готовности обменяться заключёнными с США

Министерство иностранных дел Ирана заявило о готовности обменяться заключёнными с Соединёнными Штатами, если предоставится такая возможность.
По словам официального представителя ведомства Аббаса Мусави, в первую очередь Иран говорит о нескольких десятков заключённых с двойным гражданством, которые находятся в тюрьмах или местах предварительного заключения в обеих странах.
Мы готовы, чтобы оставшиеся граждане, задержанные в США, вернулись на родину, — цитирует Мусави ТАСС.
Дипломат отметил, что пока между странами «существует стена недоверия».
Как писал NEWS.ru, американцы решили добиться продления наложенного на Иран оружейного эмбарго — Вашингтон передал проект резолюции на ознакомление Москве.