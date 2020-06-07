Мир

Иран заявил о готовности обменяться заключёнными с США

20:19, 07 июня 2020
Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Министерство иностранных дел Ирана заявило о готовности обменяться заключёнными с Соединёнными Штатами, если предоставится такая возможность.

По словам официального представителя ведомства Аббаса Мусави, в первую очередь Иран говорит о нескольких десятков заключённых с двойным гражданством, которые находятся в тюрьмах или местах предварительного заключения в обеих странах.

Мы готовы, чтобы оставшиеся граждане, задержанные в США, вернулись на родину, — цитирует Мусави ТАСС.

Дипломат отметил, что пока между странами «существует стена недоверия».

Как писал NEWS.ru, американцы решили добиться продления наложенного на Иран оружейного эмбарго — Вашингтон передал проект резолюции на ознакомление Москве.

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